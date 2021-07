CALLEJON, UN GOL PER TORNARE A SOGNARE: PUÒ ESSERE L'ACQUISTO IN PIÙ

José Maria Callejon non ha certo bisogno di presentazioni. Tutti sanno quello che ha fatto in carriera, le maglie che ha vestito, gli assist che ha fornito e i gol che ha realizzato, ma nel calcio il passato, purtroppo, conta ben poco. La scorsa stagione non è stata semplice per l'ex Napoli che ha avuto da subito problemi a ritrovare la migliore condizione fisica e poi, successivamente, non è mai stato al centro del progetto tecnico degli allenatori avuti alla Fiorentina. Lo spagnolo, a 34 anni, non può più essere in grado di adattarsi al ruolo di quinto a tutta fascia in un 3-5-2, ma deve necessariamente sfruttare la sua astuzia, la sua bravura negli inserimenti e la sua capacità di saltare l'uomo negli ultimi 20-30 metri.

Italiano è un allenatore che ha come modulo di base il 4-3-3, perfetto per esaltare le caratteristiche di Callejon che infatti ieri è andato in gol al 14', poco prima di abbandonare il campo per la botta rimediata contro il palo nello slancio per segnare. L'ex Real Madrid è stato sul terreno di gioco per poco, ma è apparso da subito pimpante ed in palla, voglioso di mettersi in mostra e di ritagliarsi spazio. Sarri lo vuole alla Lazio, un tecnico che lo conosce benissimo e che lo ha visto brillare con il Napoli, un richiamo che lui sente e percepisce, un qualcosa che lo attrae e lo stuzzica, ma al tempo stesso non lo distrae da quello che sta facendo. Su Callejon se ne possono dire e scrivere tante, ma non si può assolutamente mettere in dubbio la sua professionalità e lo ha dimostrato anche nei momenti più difficili, non alzando mai la voce e non scatenando mai alcuna polemica. Il suo futuro rimane incerto, ma se restasse potrebbe davvero dare, finalmente, quella mano che ci si attendeva anche lo scorso anno.