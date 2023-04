CABRAL, Le parole di A. Marques sull'attaccante brasiliano

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Arthur Cabral, nella giornata di ieri, una volta finito l'allenamento, si è fermato nel campetto pubblico di San Frediano a giocare con dei bambini. Questa una delle notizie più lette quest'oggi su Firenzeviola.it (QUI L'ARTICOLO COMPLETO). Oltre a ciò, importanti anche le parole di Andersinho Marques in merito all'attaccante brasiliano, al quale, dice il giornalista ai nostri microfoni, serviva soltanto tempo. Di seguito un estratto: "Finalmente è riuscito a capire cosa voleva Italiano da lui. Ha prestanza fisica e si sta esprimendo bene. Me lo aspettavo, ma in Italia spesso non c'è pazienza. Per i brasiliani è complicato abituarsi, ma è questione di tempo. La squadra è nelle migliori mani, la piazza, la squadra e la dirigenza deve continuare a lavorare così con tranquillità: così farete grandi cose". (QUI L'INTERVISTA COMPLETA).