BOVE, Lunedì probabile operazione per l'impianto del defibrillatore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Edoardo Bove, ricoverato a Careggi per un’aritmia maligna, ha accettato l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo che potrebbe consentirgli di continuare la carriera all’estero. Gli esami hanno rivelato una lesione al ventricolo sinistro, legata forse a una miocardite post-Covid o a fattori genetici. Prima dell’intervento, previsto forse lunedì come riferisce La Nazione, saranno effettuati ulteriori test per chiarire le cause del malore e del basso potassio. (Leggi la notizia intera su FirenzeViola.it).