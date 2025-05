Betis-Fiorentina 1-0, infortunio per Cataldi e cambio: dentro Adli

Al 27' altra tegola per la Fiorentina con Cataldi che in occasione di un'azione si fa male. Si tratta di un infortunio muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca. Palladino inserisce Adli. Sconsolato il centrocampista in panchina, con una borsa del ghiaccio sul ginocchio ma anche una vistosa fasciatura alla coscia. Ieri il giocatore non aveva sostenuto la rifinitura ma era stato giustificato come allenamento personalizzato programmato.