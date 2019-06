BENNACER: NOME CALDO PER IL CENTROCAMPO. SI CERCA L'ACCORDO COL GIOCATORE

Ismael Bennacer è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Il giocatore sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno per andare a rinforzare il centrocampo viola. L'ex Arsenal ha attirato l'interesse di molte squadre dopo le ottime prestazioni di questa stagione con la maglia dell'Empoli e una volta finito il campionato, su di lui si è già scatenata una vera e propria asta. Tra le corteggiatrici del giocatore ci sono Genoa, Napoli, Lione ma anche la Fiorentina. La squadra partenopea si era mossa per prima mettendo nella propria presa il giocatore, anche se adesso quest'ultima sembra essersi allentata molto (complici distrazioni di mercato su altri obiettivi) e la società gigliata ne ha approfittato.

Infatti secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it in questi ultimi giorni i viola hanno manifestato un forte e concreto interesse per il calciatore francoalgerino. Si sono fatti dei passi in avanti nella trattativa con la squadra gigliata che è balzata davanti alle altre contendenti trovandosi in questo momento in una situazione di vantaggio. La palla però in questo momento è in mano alla Fiorentina che dovrà cercare in primis l'accordo col giocatore e con il suo entourage (Bennacer fa parte della scuderia di Houssine Kharja). In seguito si dovrà trovare l'intesa con l'Empoli con il quale considerati i buoni rapporti un accordo si potrebbe trovare facilmente. Quindi pace fatta tra le due società nonostante le vicende e il caos che hanno portato alla fumata nera nell'affare Traorè, per il quale in realtà era tutto concluso ma in questo finale di stagione il suo approdo in maglia viola è ufficialmente saltato.

Molto probabilmente l'affare Bennacer dipende anche molto dall'uscita di scena e dalla cessione di Jordan Vereotut. Infatti il centrocampista francese sembra ormai destinato a dover lasciare le sponde dell'Arno con il Milan, la Roma e il Napoli molto interessate al giocatore. Per Daniele Pradè infatti questo è uno dei primi nodi da sciogliere per quanto riguarda il mercato in uscita. Di conseguenza la sua cessione potrebbe portare nelle casse viola una cifra che si aggira intorno ai 20/25 milioni di euro che potrebbero essere poi reinvestiti nella trattativa per il centrocampista dell'Empoli Ismael Bennacer.