BARONE, RIDOLFI-CASCINE? NON SIAMO AL CORRENTE. COMMISSO..

Intercettato fuori dal centro sportivo, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è fermato a rispondere ad alcune domande dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Stiamo tutti aspettando la ripresa del campionato, è importante per tutti noi, dai tifosi ai giocatori. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per la ripartenza, mi dispiace che i tifosi non possano essere allo stadio. Mi auguro che ci possa essere una riapertura. La squadra sta e lavora molto, molto bene. C'è tanta ansia per questo inizio e stiamo lavorando per quell'obiettivo".

Juventus-Milan?

"L'ho vista. Siamo tutti molto contenti che il calcio in Italia sia ripartito. Direi che è stata una partita interessante, con un ritmo abbastanza buono".

La voglia di Rocco Commisso di tornare?

"Tanta, tanta voglia. Penso che Rocco arriverà presto".

Il mercato?

"Stiamo lavorando valutando le tante opportunità. Ma ancora non sappiamo che mercato sarà, Daniele sta lavorando".

La questione stadio?

"Ridolfi e Cascine sono cose di cui la Fiorentina non è al corrente, non so da dove vengano fuori queste notizie. Stiamo aspettando il decreto tenendo conto dell'opzione che abbiamo a Campi Bisenzio. Per la Fiorentina è importante che ci sia un processo veloce per realizzare lo stadio: abbiamo già perso un anno di lavoro e non è accettabile che il popolo viola non abbia una struttura a livello europeo. Vogliamo arrivare ad una decisione il più presto possibile, vediamo chi ci arriva prima. Ci vogliono progetti seri e concreti, non come abbiamo visto alla Mercafir. Campi è una cosa molto reale".