BARAK IL MATTATORE, AMATUCCI L'MVP. CHE GIOIA PER CASTROVILLI, JOVIC È L'UNICO NEO DI SERATA

La Fiorentina vince 6-1 contro il Lugano in amichevole. I più e i meno del match di Firenzeviola.it.

I PIÙ

Antonin Barak - Già nel primo tempo è intraprendente e si vede che ha voglia di incidere tra le linee. Corona le buone sensazioni travestendosi da bomber e segnando i due gol che concludono in anticipo la sfida.

Alfred Duncan - Fa le prove generali per il gol con un gran destro dalla distanza in avvio, prima di sbloccare davvero la partita con un terra-terra angolato che non lascia scampo a Saipi. In tutto questo mette dentro tanta energia.

Lorenzo Amatucci - Sta sorprendendo ogni partita sempre di più grazie alla leggerezza che gli porta in dote la giovane età e al modo in cui risponde alle occasioni date da Italiano. L'assist per Ikoné è da veterano. La prova, da MVP.

Gaetano Castrovilli - Un posto in più dei tre canonici, ma se lo merita tutto. Moltiplica la gioia per il rientro segnando con un sontuoso pallonetto il sesto ed ultimo gol della Fiorentina.

I MENO

Luka Jovic - Già dai primi palloni che tocca viene il dubbio sulla testa con cui scende in campo per questa partita. Ha una chance clamorosa da due passi, a porta vuota, ma se la divora.