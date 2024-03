ATALANTA-FIORE, Quando il recupero della partita?

Fonte: Niccolò Righi

La sconvolgente notizia del malore di Joe Barone (CLICCA QUI) ha aperto anche un altro grande quesito che i dirigenti della Lega Serie A stanno provando già a sciogliere senza diversi problemi: quando verrà recuperata la partita? Ad aprile, infatti, entrambe le squadre avranno il calendario congestionato a causa dei numerosissimi impegni tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Così come sarebbe complicata la prima settimana di maggio se le due squadre dovessero approdare in semifinale delle rispettive coppe europee.

Neanche il 15 maggio sarà possibile recuperare la partita, perché in quella data è prevista la Finale di Coppa Italia. Una data possibile potrebbe essere il 22 di maggio, qualora l'Atalanta non dovesse andare in finale di Europa League, altrimenti anche quel giorno non sarebbe possibile. Stessa cosa per quanto riguarda il 29 maggio, giorno della finale di Conference League.