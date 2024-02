ARTHUR, Oggi ha lavorato in gruppo: la situazione

Fonte: Luciana Magistrato

Qualche spiraglio di ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Arthur, centrocampista della Fiorentina alle prese con dei problemini fisici che lo stanno tenendo spesso ai box in queste settimane. Come raccolto da Firenzeviola.it, oggi il brasiliano si è allenato in gruppo dopo aver saltato la partitella di ieri anche se le possibilità che il classe '96 sia del gruppo contro il Frosinone domenica all'ora di pranzo non sono molte. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire la condizione del centrocampista.