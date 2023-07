AMICHEVOLI, Il quadro completo della squadra viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con l'ufficialità dell'amichevole con la Stella Rossa a Belgrado il 26 luglio ecco il quadro completo dei test che la Fiorentina disputerà questa estate, Si parte il 15 luglio, ovvero tre giorni dopo l'inizio del ritiro al Viola Park dove i viola della prima squadra affronteranno i baby della Primavera del nuovo mister Galloppa; la seconda amichevole sarà contro il Parma il 20 luglio cui seguirà quella più attesa del 23 luglio contro il neo promosso in B Catanzaro, anch'esse al Viola Park, tutte alle 20.Il 26 luglio il primo impegno internazionale, in trasferta, appunto a Belgrado alle 20 contro la Stella Rossa.

Il primo agosto amichevole sempre in trasferta, contro il Grosseto allo stadio Carlo Zecchini alle 20.45 (Grosseto che poi dovrebbe venire a giocare una amichevole contro la Primavera al Viola Park il 13). Il 5 e 6 agosto altro blitz all'estero, sul campo del Newcastle per un torneo a 4 con i padroni di casa, il Nizza e il Villarreal. La squadra Viola scenderà in campo sabato 5 agosto alle ore 15:30 (ora locale) per affrontare i padroni di casa del Newcastle United, mentre domenica 6 affronterà alle ore 14:00 (ora locale) l’OGC Nice.

Le ultime due amichevoli di agosto si giocheranno ancora al Viola Park alle 20, l'11 contro il Sestri Levante ed il 12 contro l'Ofi Creta. Il 19 come è noto inizierà invece il campionato della Fiorentina, a Genova contro i rossoblù di Gilardino.