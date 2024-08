AMICHEVOLE, Buon 2-2, Kean tra i migliori. Sorpresa Amra

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Un buon portiere e un buon attaccante sono la forza di ogni squadra e la Fiorentina a Friburgo, nell'ultima amichevole pre-stagionale, ha avuto tra i suoi migliori proprio Terracciano e Kean, come ha sottolineato il nostro Niccolò Righi nelle sue pagelle. Il test ha messo in evidenza cose buone ed altre meno, ma di sicuro è stata una prova del nove per l'esordio in campionato, con Amrabat schierato a sorpresa e con Palladino che prova a convincerlo a restare.

