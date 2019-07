ALBERTINI, Chiesa? Per l'Europeo serve giocare

Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato a margine di un evento organizzato a Coverciano relativo alla violenza sulle donne. Queste le sue parole ai media presenti, tra i quali Firenzeviola.it: "Un consiglio a Chiesa? Che lui sia un talento lo si vedeva già da qualche anno: la sua situazione di mercato è molto delicata ma è una questione che deve risolvere la nuova proprietà. Da un lato il presidente lo vuol tenere per dare un segnale alla piazza, dall'altro il giocatore vuole confrontarsi sulla Champions. L'Europeo? Certamente Chiesa dovrà giocare con continuità per arrivare preparato all'appuntamento. Se i viola possono puntare all'Europa League? Dipende da quelli che saranno gli obiettivi a inizio anno: una piazza come Firenze non può non ambire ad andare in Europa, serve costruire qualcosa per far sognare".