VIDEO-FOTO FV, I VIOLA SALUTANO MOENA PER MILANO. DOMANI IL VOLO PER GLI USA

I convocati della Fiorentina per la tournée in America stanno lasciando in questi minuti la cittadina trentina di Moena. I calciatori viola infatti, insieme allo staff tecnico, sono diretti a Milano dove riposeranno e passeranno la notte prima di partire domani mattina proprio dal capoluogo lombardo in direzione Chicago per disputare la tournée americana. Come anticipato da noi poco fa (LEGGI QUI) Jordan Veretout non è salito sul pullman con la squadra, ma ha abbandonato da solo con un auto con tanto di autista il ritiro dei viola direzione Firenze. Ecco di seguito i video e le foto esclusive della partenza di FirenzeViola.it.

