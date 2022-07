SIND.MOENA A FV, Con ACF parliamo: vorremmo...

Il sindaco di Moena Alberto Kostner ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dopo l'arrivo della squadra nella Fata delle Dolomiti: "Siamo molto contenti che la Fiorentina sia tornata anche quest'anno, ormai siamo amici. È un bel binomio. Abbiamo avuto già parecchi turisti, negli ultimi giorni con tante maglie viola. Siamo contenti che tutti stiano bene qui. La Val di Fassa vorrebbe la Fiorentina in tutta la valle chiaramente, non solo a Moena ma anche a Canazei e negli altri paesi".

Cosa ci aspetta per il prossimo anno?

"Novità in questo momento non ne ho. Abbiamo già iniziato a parlare perché ci piacerebbe che la Fiorentina tornasse qua, quindi speriamo in questi 10 giorni di portare a termine la cosa. Intanto domani sarò al taglio del nastro del Viola Village con la società".