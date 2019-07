PREP. PORTIERI, Melani dal femminile a Moena ma...

La partenza del preparatore dei portieri della Primavera, Betti, che è andato a lavorare al Milan con Turci, ha creato qualche problema al gruppo viola che si è ritrovato senza allenatore. Così a Moena è stato portato Nicola Melani che, oltre ad occuparsi del settore giovanile viola, allena anche i portieri delle Women's. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il portiere potrebbe però ritornare ad occuparsi della squadra femminile una volta rientrato a Firenze e la società starebbe già vagliando alcuni nomi per la Primavera. Melani comunque ha un lungo trascorso anche in squadre maschili, a Siena e soprattutto nella Pistoiese dove aveva la nomea del "sacchiano" e dello scopritore di talenti tanto che dopo un provino ha dato fiducia ed ha fatto crescere Perin (per un paio di stagioni). Il portiere ora alla Juve gli regalò la maglia del debutto in A con il Genoa, anche perché alla Fiorentina da ragazzino lo scartarono.