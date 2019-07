NAZIONALE HIP-HOP, Qui per fare del bene. Viola...

In vista dell'evento in programma questo pomeriggio al Viola Village di Moena, i rappresentanti della Nazionale Hip-hop che sfideranno 6 viola in un torneo 3 contro 3 hanno parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it. Comincia Jangy Leeon: "Siamo la Nazionale Hip-hop e siamo qui per fare beneficenza divertendoci con il calcio. Organizziamo altri eventi come questo in connessione con Le Coq Sportif". Poi parla Mazay: "Oggi siamo qua per questa grande festa assieme alla Fiorentina e all'associazione SportAbili. Dopo la partitella faremo il nostro show nel Village. Siamo prontissimi, la nostra passione per il calcio ci fa sempre riunire per giocare". Il Pagante: "Siamo pronti, faremo diverse attività calcistiche, vedremo se saremo all'altezza". Il portiere Lanz Khan: "Ci divertiamo facendo musica e giocando a pallone. Quella di oggi è una grande festa". Conclude Eddy Veerus: "In realtà siamo qui per realizzare il nostro sogno perché volevamo tutti fare i calciatori. È solo che non ci è riuscito e siamo diventati cantanti". Ecco i video con le interviste: