MOENA, Rivivi il LIVE della seduta mattutina

11.28 . Si conclude così anche la nostra diretta. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti da Moena e dal mercato della Fiorentina

11.24 - Conclusa la seduta in campo. Adesso la squadra farà il defaticamento in palestra

11.18 - Mister Bigica accompagna con la voce gli esercizi dei viola. Il tecnico della Primavera appare molto motivato

11.12 - Sono poco più di 100 i tifosi presenti quest'oggi all'allenamento dei viola a Moena. Una presenza non massiccia ma comunque buona per i giovani di Bigica in terra trentina. QUI la foto

11.05 - La squadra adesso si dispone su una metà campo per il lavoro con il pallone

10.57 - Viola che adesso sono tornati nel campo principale del 'Benatti' di Moena, dove i portieri già si allenavano a parte. I giocatori corrono attorno al campo

10.42 - I gruppi sono stati scambiati. Si lavora sullo smarcamento

10.34 - Ora si lavora sullo scarico appoggiando non in profondità ma al compagno centrale, sempre in due gruppi

10.30 - La squadra adesso viene divisa in due gruppi. Entrambi lavorano sui passaggi di sponda e movimenti in profondità

10.25 - Dopo il riscaldamento in campo, i giocatori viola si sistemano adesso sul campo sussidiario per qualche esercizio con la palla

10.15 - I viola si spostano nel campo sussidiario per i primi esercizi sul campo di questo ritiro di Moena (in calce le foto)

09.55 - Esercizi con il pallone nella zona adiacente al campo per una parte dei viola. Gli altri restano in palestra per ulteriori esercizi fisici

09.50 - Bigica adesso ha chiamato a raccolta la squadra in palestra per un discorso a tutti i presenti. Probabile che il mister viola stia spiegando il da farsi

09.40 - Bigica e suoi assistenti intanto, dopo aver preparato il campo per l'allenamento si sono riuniti per stabilire la tabella di marcia.

09.30 - I ragazzi agli ordini di Emiliano Bigica stanno svolgendo il risveglio muscolare nella palestra adiacente al campo del Centro Sportivo 'Cesare Benatti'.

Non sarà certamente come guardare la prima squadra allenarsi, ma anche oggi a Moena possono arrivare degli spunti interessanti dalla seduta prevista da Bigica per i giocatori arrivati ieri pomeriggio nella città trentina e per gli esuberi della rosa viola. Segui con FirenzeViola.it la diretta dell'allenamento mattutino.