LIVE FV, Rivivi l'allenamento della mattina

11.20 - Allenamento finito, anche se alcuni giocatori tra cui Sottil e Vlahovic sono rimasti a calciare in porta

11.15 - Partitella finale con le mini porte con il secondo gruppo diviso in due parti

11.10 - Adesso vengono provate le azioni offensive in una parte del campo con gli attaccanti. Nell'altra parte i difensori stanno porvando i movimenti difensivi. Veretout intanto ha finito il suo lavoro differenziato sul campo ed è tornato ad allenarsi in palestra

11.05 - Classico torello anche per i giocatori del secondo gruppo

10.55 - E' entrato in campo il secondo gruppo che svolgerà sicuramente il medesimo svolto dal primo. Per ora solo riscaldamento con corsetta per loro. Jordan Veretout prosegue nel suo lavoro differenziato sulla corsa con allunghi intorno al campo.

10.42 - Il gruppo è rientrato in palestra ma gli attaccanti viola sono rimasti in campo a svolgere allenamenti sulle azioni offensive.

10.41 - Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, sta facendo dei giri intorno al campo sotto il silenzio dei tifosi presenti al centro sportivo di Moena. A differenza degli altri giorni, quindi, niente cyclette per il francese ma corsa.

10.30 - I due gruppi si sono uniti e adesso è in corso una partitella a metà campo.

10.16 - L'altra parte del gruppo, invece, svolge allenamenti su azioni offensiva a 4-3-3 e 3-5-2.

10.14 - Gli uomini di Vincenzo Montella adesso svolgono degli esercizi sulla linea difensiva. I quattro di difesa provati sono Biraghi, Ceccherini, Ranieri e Hristov.

10.10 - Dopo aver finito il riscaldamento in campo, i giocatori stanno eseguendo un torello in un angolo di campo

10.03 - Come detto dallo stesso Cristiano Biraghi in conferenza stampa, il terzino sinistro viola oggi è rientrato in gruppo e si allena con i compagni

10.00 - Un gruppo di giocatori è sceso in campo per la parte atletica di riscaldamento mentre l'altra parte di calciatori è rimasta in palestra

9.55 - Intanto, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, ieri sera è andato in scena all'hotel Dolce Casa dove alloggia la Fiorentina, un incontro tra Joe Barone e il presidente ATP Val di Fassa Andrea Weiss.

9.45 - In campo per ora solo i portieri che hanno iniziato il loro allenamento differenziato

9.30 - I giocatori stanno svolgendo il classico risveglio muscolare in palestra prima di entrare sul terreno di gioco e iniziare ufficialmente l'allenamento

Sesto giorno di ritiro per la Fiorentina di Vincenzo Montella. Oggi i calciatori, come da programma, scenderanno in campo alle ore 10.00. Segui il live della seduta su FirenzeViola.it