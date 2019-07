AG. CHIORRA, Spera di esordire negli USA. Il ritiro...

L’agente di Niccolò Chiorra Tommaso Urso era presente al Centro Sportivo Benatti e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: “E’ una bellissima esperienza per Niccolò. E’ un premio per tutti gli anni passati nel settore giovanile. Lui è di Firenze, di Bagno a Ripoli, quindi per lui è una esperienza molto bella che si sta godendo. Spera naturalmente di concludere il tutto andando in America. La prossima stagione sarà molto importante anche perché c’è il torneo di categoria con la nazionale. Lui è nel ed ha già qualche esperienza, dovrà dimostrare di dare fiato alle prestazione dell’anno scorso e confermare le buone prestazioni dell’anno scorso. Sarà un’annata molto importante anche perché sarà l’ultimo anno di Primavera. Il preparatore dei portieri li fa lavorare intensamente. Anche se con lui si trova molto bene, anche con Montella. Le possibilità che vada in America ci sono e sono concrete, lui ci spera. Se poi ci sarà la possibilità di fare qualche minuto il ragazzo sarà sicuramente felice. Sarebbe un’emozione unica per lui che è anche tifosissimo viola esordire in tournée. Giovani prospetti? Ti segnalo Tommaso Martinelli, classe 2006, un ragazzo molto giovane quanto promettente. Già l’anno prossimo farà l’Under 15 e giocherà con i più grandi. Ha un grande futuro davanti a lui”.