ZUCCALÀ, A Firenze i risultati arriveranno. Vlahovic...

Lo storico volto della Rai Franco Zuccalà ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di TMW News. Riportiamo qui le sue riflessioni a riguardo della partita di ieri: “La Fiorentina dopo aver perso la partita d’andata ha trovato una Juve che si è limitata alla facoltà di fermare l’attacco viola ed è poi andata per due volte in gol”.

È stata una Fiorentina sterile quella di ieri, poche occasioni create, e inoltre hanno fatto discutere alcune scelte di Italiano. Cosa ne pensa? “Gli allenatori finché vincono sono tutti bravi, quando non vincono arrivano le critiche. È successo anche ad Allegri e a tanti tecnici di successo. Per quanto riguarda Italiano sta facendo bene nella dimensione della Fiorentina, se qualche partita va male bisogna avere comunque pazienza. Certo se quel tizio lì (Vlahovic, ndr) fosse rimasto a Firenze qualche gol in più ci sarebbe stato”.

In effetti aldilà dell’eliminazione, per la Fiorentina e Italiano la stagione rimane positiva, visto che il gruppo è quasi lo stesso dell’anno scorso tranne 2-3 rinforzi: “La Fiorentina è una bella squadra. Ho letto che Commisso è il più ricco della Serie A. Sono stato in America e ci ho lavorato per 12 anni, sono fiducioso che qualche risultato a Firenze verrà. Il calcio è uno sport imprevedibile, abbiamo visto che fine hanno fatto certe squadre”.