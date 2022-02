L'allenatore Mauro Zironelli ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Quanto è difficile ora per Italiano senza Vlahovic?

"Dovrà sicuramente cambiare qualcosa, gli manca un punto di riferimento. Non sarà semplice per lui trovare subito risultati, Vincenzo però è un allenatore bravissimo e saprà come fare".