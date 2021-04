ZAZZARONI, Sconcertato dal campionato dei viola

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato di molte tematiche interessanti tra cui anche la Superlega. Queste le sue dichiarazioni: "Questo progetto offende i valori del calcio, chiedono l'azzeramento del rischio e la certezza dell'accesso al torneo. La Uefa deve scendere a patti con questi 12 club, non vedo alternative. Gli effetti della Superlega per me saranno disastrosi basti immaginare cosa potrà succedere tra DAZN e Sky... Ci sarà mancanza di competitività nel campionato perché avrebbero 300 milioni in più queste squadre, la forbice si allarga e non so come la Federazione e la Lega restringerla. Almeno che non vengano trovate soluzioni per fornire anche agli altri importanti risorse. In ogni caso la Uefa doveva intervenire tirando fuori 2, 3 o 4 miliardi per soccorrere i club in difficoltà per essere oggi politicamente forti e inattaccabili. Non credo che Inter, Juventus e Milan siano escluse dalla Serie A: sarebbe il disastro totale. Chi la guarda più senza di loro? Già adesso si fa fatica a guardarle. La formula è la stessa del basket, ma non si può fare rapporto con il calcio e questo sport, sono due mondi completamente diversi perché non ci sono numeri e portata mondiale. Il basket ha difficoltà anche con l'Eurolega anche perché il prossimo anno con la Superlega non saranno sotto l'Uefa e non potrai cacciarle da nessuna parte. Fiorentina? Non è la più rosea della situazione, ma sono sconcertato dal campionato dei viola come se ci fosse una maledizione sopra. Per me è da ottavo, nono posto e molte cose sono state sbagliate all'origine. Alla fine hai Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Bonaventura, Vlahovic... C'è qualcosa di incomprensibile, bisogna riflettere a fine stagione. Io spero che Fiorentina e Cagliari si salvino, sarebbe sconcertante una retrocessione. Non so quale sia l'origine, ma posso pensare che qualcosa sul piano tecnico possa succedere".