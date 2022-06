ZAZZARONI, Ho sentito Italiano e stanno trattando

Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha così commentato diverse situazioni in casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Sul mercato le squadre sono ancora ferme tranne l'Inter, che si sta muovendo abbastanza. Ci sono diversi parametri zero, e Commisso non mi pare un amante di certe operazioni. Italiano? L'ho sentito e mi ha detto che stanno parlando del rinnovo. È ovvio che quando un allenatore fa bene cerca sempre il prolungamento, e in questo caso non mi sembra un problema. Anche se ora i contratti lunghi funzionano molto meno rispetto al passato".

Ha poi aggiunto: "In questo momento non vedo molte cose incoraggianti in Serie A, si assiste a spettacoli poveri e non capisco perché i tifosi debbano sottoscrivere gli abbonamenti a stadi e tv. Piatek? Lo vedo meglio di Cabral, mentre Belotti fatico ad immaginarlo. Di Jovic se ne parla perché il Real sta cercando di muovere alcune pedine".