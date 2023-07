ZANETTI, Parisi lascia un bel vuoto, ma lo colmeremo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, intervenuto anche sulla prossima cessione di Fabiano Parisi alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Dal punto di vista tattico ripartiremo dal 4-2-3-1 con cui abbiamo chiuso bene il campionato scorso. Vogliamo puntare a restare in Serie A per il terzo anno consecutivo che a Empoli non è mai successo.

Qui ho sposato un progetto e per me era importante sentire la fiducia della società. Vicario e Parisi? Lasciano un bel vuoto ma che colmeremo con due ragazzi in linea coi parametri, ma già confermare Marin e Grassi è un bel passo avanti. Baldanzi e Fazzini si sono meritati la A e l’anno prossimo resteranno con noi per completare il percorso di crescita, con loro anche Guarino”.