ZALEWSKI, Si sente tranquillo ed estraneo dai fatti

Nicola Zalewski è stato accusato da dillingernews.it di essere coinvolto nel caos scommesse che in questi giorni sta travolgendo il calcio italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore però non è stato raggiunto da alcun avviso di garanzia dalla Procura di Torino e i legali stanno considerando se presentare querela oppure no.

VoceGiallorossa.it ha spiegato che l'esterno della Roma si sente assolutamente tranquillo e sereno, oltre che estraneo ai fatti. Il direttore del dipartimento media e comunicazione della Federcalcio Polacca Tomasz Kozłowski ha dichiarato: "Non si fa riferimento in alcun modo ai post sui social. La Roma - riporta il sito polacco sport.tvp.pl -, con la quale siamo in contatto, non ha ricevuto alcun documento riguardante Nicola Zalewski".