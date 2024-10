ZALEWSKI, In estate sono stato vicino al Galatasaray

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi

Nikola Zalewski, ai microfoni di TVP Sport, è tornato a parlare delle situazioni di mercato che lo avevano coinvolto in estate con l'interessamento anche del Galatasaray. Il calciatore giallorosso andrà in scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno e la Fiorentina, come riportato il mese scorso da FirenzeViola.it (QUI la news completa), si è interessata per provare a prelevarlo a zero la prossima estate. Dopo essere stato messo anche fuori rosa dal club capitolino, l'esterno romano, prima del match di questa sera della sua Polonia, ha chiarito come adesso la situazione sia rientrata. Queste le sue parole: "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray.

C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me. Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento".