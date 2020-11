ZACCHERONI, Per Bernardeschi dura anche a Firenze

Intervistato da Radio Bianconera, Alberto Zaccheroni ha parlato così dell'ex viola Federico Bernardeschi, in calo nelle gerarchie della rosa della Juventus: “È un giocatore di qualità, su questo non ci sono dubbi. Di solito se un giocatore non si riesce a esprimere è o per la pressione dell’ambiente o della personalità, però non avendolo mai allenato non ho conoscenza di questo aspetto. Anche a Firenze non era una passeggiata, ma la Juventus è la Juventus. Non conoscendolo sarei portato a dire che il problema è l’uno o l’altro. La terza via è che gli debba essere data più fiducia, ma alla Juve è difficile, Sicuramente è un giocatore di talento”.