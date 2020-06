WOMEN, ACF ancora in Champions. Scudetto...

Con lo stop al campionato femminile arrivano i verdetti della serie A sanciti dal consiglio federale: lo scudetto non viene assegnato nonostante la Juve fosse prima a +9 da Fiorentina e Milan, seconde a pari merito. La buona notizia per le viola è che verranno premiate dalla classifica così come stilata in base agli algoritmi e saranno loro ad andare in Champions. L'Orobica sara retrocessa in B mentre in A sale il Napoli femminile.