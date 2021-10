WILSON, Lazio-Fiorentina gara proibitiva per Sarri

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Pino Wilson, storico ex Lazio, ha parlato del difficile momento dei biancocelesti (prossimi avversari della Fiorentina) e di cosa aspettarsi dal confronto di mercoledì sera:"Quella della Lazio è una crisi d'identità visto che la squadra annovera giocatori molto importanti ma anche di continuità. Si sta passando dalle stelle alle stalle con troppa facilità; può trattarsi di un problema legato al fatto che ancora non è stato assimilato ciò che sarri chiede e si gioca un po' per istinito o forse anche il motivo è da ricercarsi nel fatto che la squadra si trova a cambiare spesso in due tre giocatori importanti. Credo sia troppo presto per cercare una verità su questa mini crisi ma ritengo sia un problema di assimilazione del modulo; a volte si gioca bene, altre volte si va incontro a partite come Verona e Bologna. Ci vuole ancora tempo.

La parita di mercoledì? Per i biancocelesti è difficile, la Fiorentina è una squadra in salute, basta vedere la vittoria col Cagliari. E poi ha un giocatore, Vlahovic, che cerca sempre il gol e deve giocare a certi livelli visto ciò che si è venuto a creare tra lui e una parte della città. La Fiorentina gioca bene, la squadra fa gruppo e ottiene risultati: ripeto la vedo difficile per la Lazio anche se in casa con l'apporto tifoseria ci può essere un spinta in più. Ma ora gli umori di queste due squadre sono diversi".