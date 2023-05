WEST HAM, Rischio squalifica per quattro giocatori

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Prosperi

Il The Telegraph riporta di una preoccupazione nell’ambiente del West Ham per una squalifica che potrebbe essere inflitta dalla UEFA ai giocatori Declan Rice, Said Benrahma, Flynn Downes e Michail Antonio, dopo lo scontro con i tifosi dell’AZ Alkmaar in difesa delle proprie famiglie. Nonostante le buone intenzioni, i calciatori potrebbero doversi trovare di fronte a una commissione per spiegare la ragione delle loro azioni. Da capire se l’intenzione dell'UEFA è di agire prima o dopo la finale di Conference League contro la Fiorentina.