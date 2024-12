WEST HAM, Il tributo per Antonio: applausi al 9° minuto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vittima di un grave incidente stradale che lo ha costretto a un'operazione a una gamba, Michail Antonio è stato celebrato dai suoi compagni al West Ham prima del fischio d'inizio della partita contro il Wolverhampton. I giocatori agli ordini di Julen Lopetegui sono scesi in campo nel riscaldamento con la maglia numero 9 del compagno di squadra. Poi, al 9° minuto della sfida, il pubblico si è alzato in piedi per un ulteriore tributo per il giocatore che dovrà stare lontano dei campi ancora a lungo.