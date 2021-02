WEISS, Ritiro ACF ultime due di luglio. Rapporti...

Andrea Weiss, direttore APT Val di Fassa, ha parlato di Moena e del futuro della Fiorentina nella località trentina. Questo ciò che ha detto: "Abbiamo rinviato all'estate prossima il ritiro che era previsto nel 2020. Ci auguriamo di avere la condizione per ospitare la squadra e accogliere i tifosi viola, sarebbe una bella cosa che fa parte del progetto del ritiro. Il turismo è fatto di relazioni, di mobilità, siamo ancora vicini con questo progetto che abbiamo intavolato con Fiorentina però vogliamo ritrovare una condizione di salvaguardia della salute per poter offrire la possibilità ai tifosi viola di partecipare al ritiro. Dobbiamo pensare ad un piano A, piano B... La programmazione non è un termine idoneo ai tempi in cui stiamo vivendo, non possiamo trattare dei percorsi definitivi per il futuro. A metà marzo ci sarà un sopralluogo dello staff di Fiorentina e ipotizzeremo scenari per la presenza solamente della squadra, ma anche uno scenario che vede coinvolti i tifosi. I rapporti con la Fiorentina sono buoni, molto cordiali, anche se in questo periodo non abbiamo tante relazione essendoci preclusa la mobilità. Stiamo vivendo già con la Coppa del Mondo di sci uno scenario di tamponi, bolle... Complicato, ma nel quadro della collaborazione con Fiorentina, la Val di Fassa si è impegnata ad aiutare la squadra ad inizio luglio con qualsiasi scenario si paleserà. L'ipotesi che si stava facendo era per le ultime due settimane di luglio, ma non abbiamo ancora sistemato o definito il calendario. In ogni caso dopo lo stop della scorsa estate siamo contenti di poter riannodare il legame con la città di Firenze. Abbiamo avuto riscontri positivi sul piano economico, sul piano della presenza dei tifosi ed è un progetto che a noi interessa tanto".