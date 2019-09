WANDA NARA, Icardi ha detto no alla Juventus

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato dell'ultimo anno e delle scelte dell'Inter:

"L'Inter sapeva tutto e non dovevano darmi un permesso visto che non ho un contratto con loro. Non ho mai parlato con cattiveria, ridirei tutto. Non credo di essere discriminata in quanto donna, però sono una figura che non esiste. Sentire parlare di calcio una donna è strano. Ma le società mi hanno sempre trattato con rispetto. Credo che Conte abbia dovuto accettare il volere della società. Ho parlato con lui, gli avevano promesso dei rinforzi".

Fare causa all'Inter era indispensabile?

"Non era per soldi solo gli ignoranti possono credere a questo. Se fosse stato così sarebbe andato via quando l'Inter non faceva la Champions. Voleva allenarsi con Conte, chissà dove poteva arrivare".

Lei sostiene che Icardi ha detto no alla Juventus...

"Era il capitano dell'Inter non ci sarebbe mai andato".

In futuro potrebbe tornare in Italia?

"Penso che tornerà, non so come o dove. La priorità sarà sempre l'Inter".