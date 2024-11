VOCALELLI, Viola come la Dea: le idee non hanno prezzo

FirenzeViola.it

Alessandro Vocalelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato quest'oggi sulla rosea di un aspetto che lega Fiorentina e Atalanta: "Con le buone idee non c’è bisogno di spese senza limiti. È chiaro e banale che una disponibilità economica importante possa rappresentare una scorciatoia verso il successo. Ma non basta avere una quantità illimitata in denaro per ottenere gli effetti sperati.

E anzi, imbottire una squadra di figurine può addirittura rivelarsi un boomerang… ma forse è cambiato qualcosa e l’Atalanta non è più la classica e inimitabile eccezione, lo stanno dimostrando anche Lazio e Fiorentina. Partendo dal progetto di base, evidente quello dei viola, rilanciare i calciatori scarsamente valorizzati nelle loro squadre, per dimostrare che una buona idea non ha prezzo, ma di sicuro ha un grande valore”.