VLAHOVIC, Newcastle-ACF trattano per 70 milioni

Il Newcastle è club ricco si sa e già a dicembre si parlava di un interesse per Dusan Vlahovic. Oggi il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, via Twitter, ha parlato di una trattativa in corso sulla base di 70 milioni. Una cifra che soddisfa le richieste della Fiorentina anche se il giocatore non sarebbe particolarmente convinto della destinazione.

