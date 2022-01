VLAHOVIC, Media serbi in fermento: "Il più costoso"

C'è tanto fermento, com'è normale che sia, anche in Serbia per il trasferimento ormai in dirittura d'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Il portale Mozzart Sport titola "trasferimento bomba", per commentare l'operazione, mentre Sportske.net rincara ancora più la dose: "Vlahovic ha una strada lastricata, è il serbo più costoso nella storia del calcio". Spazio anche sul quotidiano generalista Telegraf, che nella sua versione online titola, tra le altre cose, come "la Vecchia signora tenda la mano a Vlahovic".