VLAHOVIC, Haaland è più rapido ma ce la giochiamo

Verrà pubblicata domani sul portale di Dazn una lunga chiacchierata che l’emittente web ha realizzato con il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Nel frattempo, il canale ha scelto di dare una piccola anticipazione di una delle risposte date dal serbo nel corso dell’intervista. In particolare il numero 9 viola ha detto la sua circa il paragone con Haaland del Borussia Dortmund: “Lui è più veloce di me… ma per il resto ce la giochiamo” ha detto il serbo, che come sempre mostra grande personalità. Domani il resto delle sue parole, che potrete leggere anche su Firenzeviola.it.