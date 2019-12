VLAHOVIC, Grazie mister. Sei una persona speciale

INDISCREZIONI DI FV VIDEO FV, MONTELLA: "NON PARLO. MI GODO FIRENZE" Ultime ore a Firenze per Vincenzo Montella, esonerato da allenatore della Fiorentina nella tarda mattinata di oggi. Con lui il fratello Emanuele, sono andati a salutare alcuni amici compresi Lucio ed Enrico, proprietari del ristorante dove hanno mangiato spesso negli ultimi... Ultime ore a Firenze per Vincenzo Montella, esonerato da allenatore della Fiorentina nella tarda mattinata di oggi. Con lui il fratello Emanuele, sono andati a salutare alcuni amici compresi Lucio ed Enrico, proprietari del ristorante dove hanno mangiato spesso negli ultimi... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Niente allenamento per la Fiorentina. Dopo la seduta di scarico di ieri, svolta all'indomani del match di campionato contro la Roma, la squadra viola può beneficiare oggi del primo giorno di riposo invernale. Niente allenamento per la Fiorentina. Dopo la seduta di scarico di ieri, svolta all'indomani del match di campionato contro la Roma, la squadra viola può beneficiare oggi del primo giorno di riposo invernale. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Dicembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi