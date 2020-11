VLAHOVIC, Dopo il gol di ieri: "Momento da sogno"

Grande emozione per l'attaccante viola Dusan Vlahovic, che ieri sera ha segnato il suo primo gol con la prima squadra della Serbia. Di seguito alcune sue dichiarazioni post-partita, raccolte dal sito ufficiale della UEFA: "Ho sempre sognato questo momento. Grazie al tecnico che mi ha dato questa opportunità. Sono pronto per qualsiasi ruolo in questa squadra, sia giocando dall'inizio che partendo dalla panchina".