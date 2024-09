VITOR ROQUE, L'ex obiettivo viola si ferma per infortunio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il gol segnato contro il Leganes, alla seconda presenza con la maglia del Betis Siviglia, Vitor Roque ha giocato titolare le successive due partite di campionato, contro Getafe e Maiorca. L'attaccante brasiliano si è mosso bene ma non ha trovato la rete e nella sfida di domenica contro la squadra di Arrasate è stato sostituito al 69' per un problema fisico.

Per lui non ci sono buone notizie. Come riporta il club andaluso sui canali ufficiali, l'ex giocatore del Barcellona ha riportato una "leggera distorsione del legamento interno della caviglia sinistra", che lo terrà fuori dai giochi per circa tre settimane.