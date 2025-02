Vitor Roque, in estate lo avevano cercato anche i viola. Ora è vicino a tornare in Brasile

L'avventura europea di Vitor Roque potrebbe terminare presto. L'attaccante brasiliano, in estate cercato anche dalla Fiorentina, è vicino al ritorno in Brasile. Dopo una stagione e mezzo in Spagna, tra Barcellona, club proprietario del suo cartellino, e Betis Siviglia, il suo futuro sembra essere il Palmeiras. Brasiliani e blaugrana hanno già trovato un accordo sulla base di un'offerta di circa 25 milioni di euro più variabili per l'80% dei diritti economici dell'attaccante.

Quello che manca, come riportato da Marca, è l'intesa con il Betis Siviglia. Gli andalusi, a cui il Tigrinho era stato prestato fino a giugno, vorrebbero un indennizzo per chiudere anticipatamente il prestito. Barcellona e Betis stanno lavorando per un accordo che da raggiungere entro domani, venerdì 28 febbraio, giorno della chiusura del mercato in Brasile.