VITESSE-ROMA, Colpo giallorosso: 0-1 con Oliveira

Successo importante - ma molto sofferto - per la Roma nell'andata dei playoff di Conference League: i giallorossi di Mourinho hanno infatti superato per 1-0 in trasferta il Vitesse grazie al gol messo a segno da Sergio Oliveira al 46', su assist di Zaniolo. Espulso lo stesso portoghese nella ripresa, per doppio giallo. Il ritorno all'Olimpico è fissato per il 17 marzo alle ore 21:00.