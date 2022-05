VITALE, Torreira? Sposo opinione dirigenza viola

L'ex dirigente di Empoli, Pino Vitale, ha parlato dell'attualità viola: "Il bilancio della stagione viola è buono nonostante qualche scivolone e alla fine si è qualificata per l'Europa. Bisogna battere le mani a tutti, squadra, tecnico e chi ha costruito la rosa, con un allenatore giovane e un buon calcio. Ora cherchiamo di migliorarci. Non è facile ma bisognerà provarci. Tante partite? Giocando di giovedì, spesso si rientra di notte dalle trasferte e ci si allena a malapena il venerdì e forse il sabato perciò ci vuole rosa ampia, tipo 22 più qualche buon primavera. In Primavera 3/4 giovani buoni la Fiorentina ce l'ha, poi ci vogliono giocatori buoni ma non tantissimi altrimenti devi lasciarli fuori. Torreira? Sposo l'opinione dei dirigenti della Fiorentina con i quali io non sono mai tenero. Non so che ha combinato il procuratore ma se l'Arsenal non lo vuole e mi metto d'accordo con il giocatore io lo prendevo dopo averlo rimandato a Londra. Ma deve essere successo qualcosa con il procuratore come ha lasciato intendere Commisso. Così come non va bene farsi prendere per le mele dagli agenti di Vlahovic. Volontà diversa tra i due giocatori con Torreira che vuole restare? Si ma deve essere cambiato qualcosa se il presidente dice quelle cose. Io l'ho capita così".