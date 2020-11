VITALE, Pradè e Barone devono prendere posizione o...

L'ex dirigente Pino Vitale ha parlato della situazione della Fiorentina. Ecco il suo parere schietto, sia su Iachini che sulla dirigenza: "Iachini è una persona per bene, che ha fatto bene in certe squadre ma è allenatore per un certo tipo di squadra e momenti. Senza nulla togliergli, l'errore è stato fatto in estate, ci sono le categorie. Per la Fiorentina serviva un allenatore con il gioco propositivo non di attesa, la partita di Parma non cambia nulla. Io non avrei aspettato e avrei chiesto a Cesare Prandelli che è un maestro di calcio. A Firenze la gente vuole vedere un bel gioco e da un po' di tempo non si vede, la partita di Parma non cambia la stagione di Beppe. Se dovessi dare un consiglio a Pradè, io prenderei posizione, ci sono anche le dimissioni, un direttore serve anche per questo, tanto mangia lo stesso e non si può lasciar stare come va l'acqua.. Ma anche Barone potrebbe dire a Commisso "o si cambia o vieni te a dirigere a Firenze", ci vuole la barra dritta. E' vero che il calcio è cambiato ma in certe società non viene fatto che uno si lasci prendere in giro. Se Pradè non ha questo potere, Barone rappresenta la società, allora deve farlo lui. Se poi si vuole stare attaccati alla poltrona è un altro discorso. Certo per me è una buona squadra, non da parte destra"