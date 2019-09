VITALE, De Paul non vale 40mln. Viola? Pazienza

L'ex direttore sportivo Pino Vitale ha parlato così della Fiorentina: “Aspettiamo almeno 7 partite per dare un giudizio su questa squadra e questo mercato. Con il Napoli è stata una grande partita e con il Genoa mancava poco per il pareggio. La squadra va aspettata, così come Ribery che può fare bene ma ha bisogno di tempo. In questo mercato la proprietà non si è rovinata, però Commisso con il suo grande entusiasmo ha detto che farà una grande Fiorentina e dobbiamo crederci. De Paul? Secondo me non vale i 40 milioni chiesti dai Pozzo”.