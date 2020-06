VITALE, Chiesa? A 70 mln non c'è la coda. Iachini...

L’ex ds dell’Empoli Pino Viale ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Dire cosa accadrà con la ripresa del campionato sarà una tombola, anche se le squadre più forti rimarranno tali rispetti alle più piccole. Iachini? Ha 12 partite per guadagnarsi la conferma: leggo tanti nomi per prendere il suo posto. So che a Firenze si vuole il nome, ma Beppe ha fatto bene. Come è stato confermato Pradè durante il covid-19, non vedo perché Iachini non dovrebbe godere della stessa fiducia del direttore sportivo. Il mercato? Secondo me cambieranno molto i prezzi: prima di spendere la società ci penseranno molto bene. Sarà un mercato al ribasso fatto tanto di scambi. Chiesa lo vogliono tutti ma la Fiorentina ha detto che costa 70 milioni: non penso a questo punto che le squadre faranno a gara per prenderlo e questo sarà un bene per i viola perché se vogliono crescere devono tenere i pezzi migliori. Penso che Commisso voglia fare bene. Il futuro di Spalletti? Ha ancora un anno con l’Inter di contratto: ci penserà prima di rescindere… potrebbe anche stare un anno fermo. Fiorentina-Brescia? Non penso sia una gara fondamentale: ci sono ancora 11 partite dopo quella di lunedì”.