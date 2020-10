VIRGILI, Callejon il cocco di Sarri. Meglio di Chiesa

Aurelio Virgili, figlio del grande ex viola Giuseppe e grande amico di Maurizio Sarri è tornato sulla possibilità che il tecnico valdarnese rescinda dalla Juve e che un giorno sia sulla panchina viola, come anticipato da un'intervista a Tuttosport stamattina: " Io parlo da amico, non da procuratore, e la trattativa per rescindere con la Juve sta nella logica di un rapporto che si è chiuso e che avvantaggerebbe tutte e due le parti perché la Juve risparmierebbe dei soldi e Sarri sarebbe libero di fare quello che più ama, cioè allenare. Io spero poi che la Fiorentina non perda più una partita da qui alla fine ma in futuro sarei contento se prendesse Sarri perché serve un grande allenatore che riporti la squadra viola dove merita. Quando vedo l’Atalanta prima in classifica, penso che ci potremmo essere noi: eravamo più avanti noi qualche tempo fa nel processo di crescita. Callejon? Era il coccolino di Maurizio a Napoli, giocava sempre e non perché andava a preferenze di sicuro. E’ un grande giocatore, duttile con numeri di gol e assist credo più alti di Chiesa, bravo in copertura e quindi la Fiorentina potrebbe averci guadagnato, sono convinto che sia un valore aggiunto.