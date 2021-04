VIOLA, Undici gol presi nelle ultime 5. E sono 5 i punti

INDISCREZIONI DI FV PRIMAVERA, POSTICIPATA LA GARA CON LA ROMA PERCHÉ... Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. NOTIZIE DI FV CI PROVA COL CUORE LA VIOLA, MA LA DEA VALE IL DOPPIO È ormai da tempo che abbiamo dovuto abbassare il nostro orgoglio viola, abbiamo perso la gioia di avere una squadra che lotta per l’Europa, il riconoscimento da parti dei più di una bella realtà calcistica e ancora c’è qualcuno che non... È ormai da tempo che abbiamo dovuto abbassare il nostro orgoglio viola, abbiamo perso la gioia di avere una squadra che lotta per l’Europa, il riconoscimento da parti dei più di una bella realtà calcistica e ancora c’è qualcuno che non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi