VIOLA, Ripresa attività dal 4 aprile: accordo tra club

Anche la Fiorentina è contraria a far riprendere gli allenamenti prima del 4 aprile ed oggi Joe Barone si è espresso in tal senso, in videoconferenza con i dirigenti degli altri club.

Come ha anticipato infatti nei dettagli Tuttomercatoweb, oggi c'è stato un tavolo tecnico informale tra i club per programmare la ripresa degli allenamenti. Ad eccezione del Presidente Lotito che vorrebbe far riprendere la squadra già lunedì, tutte le società hanno siglato oggi un protocollo d’intesa in videoconferenza.

C’è l’accordo sul 4 aprile, sarà la data del ritorno in campo per allenarsi con le dovute precauzioni del caso e senza palla. Allenamenti a secco, accesso agli spogliatoi a gruppi e tante cautele in virtù dell’emergenza Coronavirus.