VIOLA, Prima in Serie A per percentuale di dribbling

Nelle prime quattro giornate di campionato, la Fiorentina di Palladino è partita a rilento con solo tre punti raccolti e ancora senza vittoria. Un'arma in più per i viola sono però i dribbling: secondo quanto riportato dal portale Kickest, la Fiorentina è la prima squadra per dribbling riusciti in Serie A (33 su 56 tentati) con una percentuale del 58,9%.

Al secondo posto c'è il Napoli, mentre sorprende l'ultimo posto occupato in questa speciale graduatoria: l'Inter. I campioni d'Italia in carica hanno il 26,5% con 9 dribbling riusciti su 34 tentati.